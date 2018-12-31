İddia sonucu girdiği denizde boğulan gencin cesedi bulundu
İstanbul Kartal'da dün gece arkadaşıyla girdiği iddia sonucu 03.00 sularında denize giren ve boğularak hayatını kaybeden gencin cansız bedenine ulaşıldı.31 Aralık 2018 Pazartesi 16:42
Kartal'da denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) su altı itfaiye ekipleri tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kordonboyu Mahallesi sahilinde arkadaşlarıyla oturan Barış K, gece saat 03.00'te denize girdi. Bir süre yüzen genç, denizden çıkmaya çalışırken akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Cesedi Deniz Polisi'ne teslim edildi
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Barış K'yi arama çalışmalarından sonuç alamayınca, İBB su altı itfaiye ekiplerine haber verildi.
Su altı itfaiye ekipleri, denizde kaybolan Barış K'nin cesedini uzun uğraşlar sonucu sudan çıkararak, Deniz Polisi'ne teslim etti.
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