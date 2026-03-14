  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Oruç İDDEF’ten Ramazan’da Binlerce Aileye Kumanya Yardımı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İDDEF, 2026 Ramazan çalışmaları kapsamında onlarca ülkede ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyaları ulaştırarak Ramazan’ın bereketini mazlum coğrafyalara taşıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı Ramazan çalışmalarını Seninle Bereketlensin sloganıyla 56 ülke 310 bölgede sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda kumanyaları onlarca ülkede ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

İçerisinde temel yaşam gıda malzemelerinin bulunduğu kumanya paketleri, özellikle Gazze, Sudan, Yemen, Suriye, Afganistan ve Arakan gibi kriz bölgelerinde yaşayan aileler başta olmak üzere Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde dağıtılıyor. Yokluk ve yoksullukla mücadele eden binlerce aile, Ramazan ayında kendilerine ulaştırılan kumanya paketleriyle bir nebze de olsa rahat nefes alıyor.

İDDEF ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtımlarda kumanya paketleri ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan ulaştırılıyor. Böylece Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma bereketi dünyanın farklı coğrafyalarında yaşatılıyor.

 

Hayırseverler, içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu Ramazan kumanyası bağışlarını iddef.org web sitesinden online olarak, ilgili hesap numaralarına EFT/FAST/havale yoluyla ya da 0212 621 00 65 numaralı telefondan detaylı bilgi alarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca KUMANYA yazıp 7230’a SMS göndererek 50 TL destek olabilir, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek bağış yapabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23