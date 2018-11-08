İDDEF’ten Gine’de aşevi hizmeti

Levent Sonat

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından Batı Afrika’nın en fakir ülkelerinden Gine’nin başkenti Konakri’de inşa edilen Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi’nde ikinci etap çalışmaları kapsamında aşevi hizmet vermeye başladı.

Günlük 3 bin kişiye sıcak yemek

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada faaliyete geçen 250 m2 büyüklüğündeki aşevinin günlük 3 bin kişi kapasiteli olduğu ifade edilirken, külliye içerisindeki İslami İlimler İhtisas Merkezi’nde eğitim gören 500 öğrencinin, hocaların ve ihtiyaç sahibi Ginelilerin her gün sıcak yemek yediği belirtildi.

Aşevi projesiyle yoksullar doyuyor

Açıklamada, hayırseverlerin, aşevi projesine bir yoksulu doyurabilmek için günlük 10 TL bağışlayabileceği ifade edilirken “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da federasyonun “0212 6210065” numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabileceği kaydedildi.

Yetersiz beslenme oranı çok yüksek

Gine, Afrika ülkeleri içerisinde yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu ülkelerden biriyken, ekonomi, sağlık sorunları, fakirlik gibi sebeblerden dolayı güvenilir gıda ve sıcak yemeğe zor ulaşılıyor.

Türkiye ayağa kalkarsa bütün İslâm ülkeleri kalkar

İDDEF’in yayınladığı Ümmetin Renkleri’ne konuk olan Nijerya’dan Dr. Musa Umar, ülkesi için yapılan yardım çalışmalarına teşekkür ederek, “Türkiye ayağa kalkarsa, bütün İslam ülkeleri kalkar” değerlendirmesinde bulundu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)’in Nijerya’daki insani yardım çalışmalarını organize eden, aynı zamanda yüksek lisans ve doktorasını Türkiye’de tamamlayan Dr. Musa Umar, katıldığı Ümmetin Renkleri programında önemli açıklamalarda bulundu. Nijerya nüfusunun yüzde 60’ının Müslüman olduğunu ve özellikle eğitim çalışmalarına büyük ihtiyaç duyulduğunu belirten Dr. Umar, Türkiye’nin ve İDDEF’in yaptığı eğitim ve yardım çalışmalarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Nijerya’daki terör sorununun eğitimle çözüleceğine de vurgu yapan Dr. Umar, İDDEF’in medreselerinin önemini anlattı. Kurban ve Ramazan çalışmalarıyla birlikte su kuyularının açıldığını belirterek, çalışmaların büyük faydasının olduğunu söyledi. Dr. Umar son olarak, “Türkiye’ye ve İDDEF’e çok teşekkür ediyoruz. Allah, Türkiye’yi kötülüklerden ve şerlerden muhafaza etsin inşallah. Biz Nijerya Müslümanları olarak Türkiye ayağa kalkarsa, bütün İslam ülkeleri kalkar diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.