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Aktüel İDDEF, Fildişi Sahili'nde Cami İnşa Etti
Aktüel

İDDEF, Fildişi Sahili'nde Cami İnşa Etti

Yeniakit Publisher
2024-09-07 16:31:00 -

İDDEF, Fildişi Sahili’nin Sassandra bölgesinde yaptığı caminin inşasını tamamlayarak şehirde yaşayan yüzbinlerce Müslüman’ın hizmetine sundu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), eğitim ve insani yardım çalışmalarına planlı ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettiği Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili’nde yeni inşa ettiği caminin açılışını yaptı. Fildişi Sahili’nin başkenti Abidjan’a yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Issia şehrinde inşa edilen Zahide Buhara Camii, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Cuma namazının kılınması ve ilahiler okunup dualar edilmesiyle halkın hizmetine sunuldu.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Faaliyet gösterdiğimiz 56 ülke ile birlikte özellikle Afrika’da eğitim ve insani yardım çalışmalarımızı her geçen gün artırarak hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 350 bin insanın yaşadığı ve yarısının Müslüman olduğu Issia şehrinde önemli bir ihtiyaca cevap vererek hayırseverimizin desteğiyle 200 metre kare büyüklüğünde cami inşa ettik. Bu cami projesi Müslümanların gücüne güç katacak ve Müslümanlara yeni ve güzel bir ibadethane kazandırarak dini faaliyetlerini yerine getirmelerine olanak tanıyacaktır” denildi.

Caminin sadece vakit namazları değil, 7/24 yaşayan sohbet ve ilim yuvası olacağı belirtilen açıklamada, “Buhara Camii aynı zamanda sadece vakit namazları için değil bölge halkının ibadetlerini, sohbet meclislerini ve eğitim faaliyetlerini rahatça yerine getirebileceği bir mekan oluyor. Müslüman kardeşlerimiz daha rahat ve geniş bir alanda ibadetlerini yapabilecekleri gibi, İslami ilim tahsilleri, Kur’an-ı Kerim, hadis ve tefsir dersleri gerçekleştirebilecek. Bölgede yaşayan kardeşlerimize güzel ve huzurlu bir alan tesis edilmiş olmakla birlikte, yakın zamanda medrese, şadırvan ve su kuyusu çalışmalarımız başlayacak” ifadelerine yer verildi.

Issia’da yaşayan Müslüman halk Türkiye’ye teşekkürlerini ve dualarını iletti.

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