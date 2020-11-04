İdari izin nedir? Kimler idari izinli sayılacak?

Hamileleri ve 60 yaş üstünü de kapsayan idari izin ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evden çalışabileceklerini ifade etti.

Vali Ali Yerlikaya başkanlığında İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün video konferans yöntemi ile toplandı.

Vali Yerlikaya, bilindiği gibi İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kademeli mesai saatlerine geçtiğini belirterek bugünden itibaren tüm kamu kurumlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişleteceklerini söyledi.

Vali Yerlikaya, bu bağlamda 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabileceklerini de belirtirken bunların dışındaki diğer personellerin ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklarını ifade etti.

İdari izin nedir?

İdari izin, 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını ilgilendiren bir izin türüdür. Söz konusu izinden, devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları faydalanamamaktadır. Devlet memurlarının yanı sıra, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinden faydalanmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına gelir. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı sonucunda çalışma gününün tatil ilan edilmesidir. Söz konusu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.