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Gündem 'İdamlık' iki cani aynı yere alındı
Gündem

'İdamlık' iki cani aynı yere alındı

Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme'nin ölümünden sorumlu tutulan dedesi Hasan Yağal ve samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in katil zanlısı Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine getirildi. Kamuoyunda infiale neden olan olayların ardından vatandaşlar, canilerin "idam edilmelerini" istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:09:00 -
'İdamlık' iki cani aynı yere alındı

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Müslüme Yağal

Diyarbakır'a gönderildi

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakınının sorgusu tamamlanmış, dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan dede Hasan Y., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındığı öğrenildi.

Başak Cengiz'in katili de aynı yere sevk edildi

Öte yandan İstanbul Ataşehir'de bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.

Cengiz'i öldürmesinin ardından tutuklanan Can Göktuğ Boz da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.

Başak Cengiz

Vatandaş, idamlarını istiyor

Kamuoyunda infiale neden olan olayların ardından vatandaşlar, canilerin "idam edilmelerini" istedi.

 

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