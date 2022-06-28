İdam tartışması HDPKK'yı fena zıplattı

Marmaris'teki orman yangını sonrası idam tartışması bir kez daha alevlendi. Türkiye'de idam cezası yok. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve son olarak da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ormanları yakanlar için idam cezasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Başkan Erdoğan: Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli

İdam tartışması HDP'yi tedirgin etti

İktidarın idam cezasını gündeme taşıması HDP'yi tedirgin etti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meclis'te yaptığı grup toplantısında idama kesinlikle karşıyız mesajı verdi. Hükümetin idam kararını eleştirdi. HDP'li Sancar'ın asıl kaygısı ise malum.

Zira terör örgütü PKK'nın "ateşin çocukları" diye kamuoyuna yansıyan ve ormanları yakan teröristleri var. İdam cezası tartışması bu teröristlerin de dar ağacına yollanmasına anlamına gelecek. Meseleyi anlatırken HDP olarak "biz yaşamı savunuyoruz" ifadeler de kullanıyor.

Mithat Sancar: Ölüm üzerine kurulan her türlü uygulamayı ve programı reddediyoruz. O nedenle ısrarla barış diyoruz

HDP'li Sancar barışı savunduklarını söylüyor. Ancak milletin karnı bu sözlere tok. Zira terör örgütü PKK güçlendiğinde "keleşleri size çevirmeyi biliriz", "PKK sizi tükürüğünde boğar" diye milleti tehdit edenler terör örgütü PKK/YPG köşeye sıkıştığında bir anda barış güvercini oluveriyorlar.

5. harekat kapıda

Terör örgütü operasyonlarında bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1843. Ve Suriye'deki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 5. harekat da kapıda. HDP'li Sancar'ı esas korkutan da bu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu sene başından itibaren 1.843 terörist etkisiz hâle getirildi. Bunların sonu gelecek. Terör örgütündeki çöküntü ortada. Bununla ilgili veriler var.