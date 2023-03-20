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Gündem İdam edin bunları! Cips paketinden bakın ne çıktı
Gündem

İdam edin bunları! Cips paketinden bakın ne çıktı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan yolcu otobüsünde 2 şüphelinin çantalarında yapılan aramada, cips paketinin içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 16:05:00 -
İdam edin bunları! Cips paketinden bakın ne çıktı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu.

Polis ekipleri, E.Y. (36) ve E.S. (32) isimli yolculardan şüphelenerek, çantalarını aradı.

Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada kapalı cips paketi içerisinde 151,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y. ve E.S., uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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