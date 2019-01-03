İcra müdüründen akılalmaz tuzak!
Eskişehir'de, hesabına para geçirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan İcra Müdürü ve işbirlikçisi kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.03 Ocak 2019 Perşembe 23:23
Eskişehir'de zimmetine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6. İcra Müdürü ve kardeşi tutuklandı.
Zimmetine para geçirmeleri sebebiyle yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli 6. İcra Müdürü S.D. ve kardeşi İ.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. H.H.D. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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