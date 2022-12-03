  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Babacan: Arkadaşlarımla aday işini konuştum!

Ümit Özat, Emre Belözoğlu'na yönelik FETÖ suçlaması sebebi ile adliyeye gitti, devleti tehdit etti!

Meral Akşener: Yavaş ve İmamoğlu’na hayır demeyeceğiz

Sosyal medyayı karıştırdı! Feminist Feyza numara mı çeviriyor?

İsveç sözünü tutacak gibi! PKK’lı Mahmut Tan’ı Türkiye’ye iade etti

Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor! Vatandaşa doğalgaz desteği

Katil İsrail polisi Filistinli genci herkesin gözü önünde acımasızca katletti!

2 yıldır yoğun bakımdaydı! Ünlü Profesör koronavirüse yenik düştü

Akşener Engin Altay'ın 'kulağını çekin' çağrısına karşılık verdi! Söyleyemediklerini söylettirdiği Ağıralioğlu'nu böyle ortada bıraktı

Almanya hiç böyle aşağılanmamıştı!
Aktüel İcra ile çocuk teslimine son veren özel merkez sayısı 242'ye ulaştı
Aktüel

İcra ile çocuk teslimine son veren özel merkez sayısı 242'ye ulaştı

Adalet Bakanlığı, velayet altındaki icra ile teslimine son veren, çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapıldığı çocuk görüşme merkezi sayısını 47 il ve 195 ilçede toplam 242’ye yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 11:46:00 -
İcra ile çocuk teslimine son veren özel merkez sayısı 242'ye ulaştı

Çocuk görüşme merkezlerinde, 4 Nisan'dan bu yana 2 bin 988 çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemi yapıldı. Bu ay içerisinde aralarında İstanbul, Ankara, Ağrı ve Amasya'nın da bulunduğu 10 il ve 68 ilçede daha çocuk görüşme merkezini faaliyete geçirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23