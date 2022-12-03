İcra ile çocuk teslimine son veren özel merkez sayısı 242'ye ulaştı
Adalet Bakanlığı, velayet altındaki icra ile teslimine son veren, çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapıldığı çocuk görüşme merkezi sayısını 47 il ve 195 ilçede toplam 242’ye yükseltti.
Çocuk görüşme merkezlerinde, 4 Nisan'dan bu yana 2 bin 988 çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemi yapıldı. Bu ay içerisinde aralarında İstanbul, Ankara, Ağrı ve Amasya'nın da bulunduğu 10 il ve 68 ilçede daha çocuk görüşme merkezini faaliyete geçirecek.