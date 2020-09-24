İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: Hapis cezası geliyor
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, temasta bulundukları bireyler hakkında eksik/yalan beyanda bulunan koronavirüs tanılı kişiler hakkında işlem yapılacak. Eksik ya da yalan beyanda bulunanlar, TCK'nin 206. maddesi kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilecek.