İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a: Yazıklar olsun

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavganın hemen ardından açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yabancı düşmanlığı yapan ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Esenyurt'ta Türk halkıyla Suriyeliler arasında cereyan eden ve her türlü provokasyona açık olan olaylardan milletimizin uzak durmasını rica ediyorum. Zafer Partisi olarak kimsenin burnu kanamadan tüm sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğimiz sözünü bir kez daha yineliyorum." dedi.

"Yazıklar olsun"

Özdağ'ın yabancı düşmanlığı yapan açıklamalarına yanıt ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi. Çataklı yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Ne oldu?

Esenyurt’ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

Bir kişi gözaltına alındı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken bir kişi gözaltına alındı.