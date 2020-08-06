İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama!

Bazı sosyal medya sitelerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağına yönelik genelge paylaşımları gündemdeydi. Paylaşılan genelgeye göre "07.08.2020 tarihi saat 24.00 ile 09.08.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır" ifadeleri yer almaktadır. Paylaşılan genelgenin sahte olduğu anlaşıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı; sosyal medya hesabından, kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi hakkında paylaşımda bulundu.