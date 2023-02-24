İçişleri Bakanlığı'ndan Haluk Levent'in Ahbap'ıyla ilgili flaş adım! Hiç kimse bunu beklemiyordu

İçişleri Bakanlığı yetkililerinin, Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği’nin rutin denetiminin 2022 yılı ağustos ayında yapıldığını ve idari bir iki konu dışında hesaplarında bir sorun görmediklerini söylediğini ifade eden Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Ahbap Derneği’nin yaptığı "inceleme" başvurusunun ayrıntılarını köşesine taşıdı. Yetkililerin, söz konusu başvurunun kendilerine ulaştığını belirttiğini aktaran Şener, "Talep edilen denetimin; bağışlar, fiyat karşılaştırmalarını da kapsayacak şekilde harcamalar ve yapılan yardımlar bakımından da yapılacağı bildirildi" dedi.

Şener, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Depremlerden sonra devlet ve millet olarak acıları paylaşmak, yaraları sarmak için herkes elinden geleni yapıyor.

15 Şubat akşamı Show TV, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında yayınlanan “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 TL’lik bağış yapıldı.

Deprem yardım kampanyasında SMS bağışı ise 9 milyon 10 bin adete ulaştı. Halk TV’de depremzede aileler için düzenlenen “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında da 33 bin 098 aileye kira desteği için 330 milyon TL toplandı. Yurtdışından da yardımlar geliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE 150’YE YAKIN STK

Bu tür çabalara hepimizin destek vermesi insanlık borcudur. AFAD Başkanlığı, Kızılay başta olmak üzere kamu görevlileri ve gönüllülerden oluşan yüz binlerce insanımız depremden zarar gören illerimizde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı’nın güncellediği listelere göre, 150’ye yakın dernek, vakıf gibi organizasyonlardan oluşan sivil toplum kuruluşu bölgede her alanda görev yapıyor.

Depremin ilk anından itibaren bunlar arasında yer alan Haluk Levent’in başında olduğu Ahbap Derneği ise birçok tartışmaya konu oldu.

AHBAP DERNEĞİ’NİN BAŞVURUSU

Haluk Levent’in “Devlete rakip değiliz, AFAD ve valiliklerle koordineli çalışıyoruz” demesine karşın tartışmalar azalarak da olsa devam ediyor. 20 Şubat 2022 günü bu köşede, “Haluk Levent’e bundan sonra düşen görev...” başlıklı yazımı şöyle bitirmiştim:

“...Bundan sonra Haluk Levent’e düşen görev, deprem yardımlarının amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve her kuruşun hesabını yardım yapanlara düzenli olarak açıklamaktır.”

Haluk Levent ve Ahbap Derneği bu konuda tartışmaları bitirecek önemli bir adım attı ve 23 Şubat 2023 günü İstanbul Valiliği’ne dilekçe ile başvurarak denetçi gönderilmesini talep etti. Dilekçede şunlar yazıyor:

“Ahbap Derneği olarak 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkisi altına alan deprem felaketinde ilk andan itibaren faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Toplumda oluşan yardımlaşma duygusu sebebiyle derneğimize gelen bağışları hızlı, doğru ve prosedürlere uygun bir şekilde depremzede vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz, çalışacağız.

Son haftalarda gerek sosyal medyada ve gerek haber kanallarında derneğimize karşı oluşan yanlış algılar sebebiyle rahatsızlık duymaktayız.

Bu çerçevede kamuoyuna daha sağlıklı bilgi akışı sağlamak için derneğimizin önceden olduğu gibi tarafınızdan denetlenmesini istemekteyiz. Bu konuda ivedi şekilde gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz.”

ALIMLARI DA İNCELENSİN

Haluk Levent, bağımsız iki denetimin yanında İçişleri Bakanlığı’nın da derneği denetlemesinin spekülasyonlara son vereceğini umuyor.

İncelemenin kurulan çadır kentler, konteynerler, gıda ve diğer yardım sayıları ile değil, bunların alımları yönünden de yapılmasını özellikle istiyor. Yani, hangi standartta çadırın, konteynerin kaç liraya ve nereden alındığının ortaya konmasını, fiyat karşılaştırılması yapılmasını talep ediyor. Bağışlar konusunda gerekirse İçişleri Bakanlığı denetçilerinin MASAK incelemesi talep etmesini de istiyor.

BAKANLIK: TALEP EDİLEN İNCELEME YAPILACAK

Haluk Levent, bugüne kadar derneğe 2.5 milyar TL tutarında deprem yardımı yapıldığını ve bunun her kuruşunun hesabının kamuoyuna duyurulacağını söylüyor.

Görüştüğüm İçişleri Bakanlığı yetkilileri Ahbap Derneği’nin rutin denetiminin 2022 yılı ağustos ayında yapıldığını ve idari bir iki konu dışında hesaplarında bir sorun görmediklerini söylediler. Ahbap Derneği’nin başvurusunun Bakanlığa ulaştığını belirten yetkililer, talep edilen denetimin; bağışlar, fiyat karşılaştırmalarını da kapsayacak şekilde harcamalar ve yapılan yardımlar bakımından da yapılacağını bildirdiler.

Umarım böylece tartışma biter ve sonuç hepimizin acıların sarılmasına ve yardıma odaklanmamızı sağlar."