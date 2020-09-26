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Aktüel İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nda Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi."
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nda Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-09-26 19:03:52 -
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nda Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi."
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