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Aktüel İçişleri Bakanlığı unutmadı! Yarın düzenlenecek
Aktüel

İçişleri Bakanlığı unutmadı! Yarın düzenlenecek

Ramazan ayı süresince ülke genelinde toplumun farklı kesimleri, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenleyen İçişleri Bakanlığı yetimleri de unutmadı. İçişleri Bakanlığınca yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 18:20:00 -
İçişleri Bakanlığı unutmadı! Yarın düzenlenecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, ramazan ayı süresince ülke genelinde toplumun farklı kesimleri, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenleyen İçişleri Bakanlığı yetimleri de unutmadı.

Bakanlık, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle yarın ülke genelinde iftar verecek.

İftar programı illerde valilikler ve ilçelerde ise kaymakamlıklarca düzenlenecek.

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