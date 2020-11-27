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Aktüel İçişleri Bakanlığı, tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı
Aktüel

İçişleri Bakanlığı, tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:40:05 -
İçişleri Bakanlığı, tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, tutuklu İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Serdar Aksoy hakkında Bakanlığın Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca "zimmet suçu" kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatıldı.

Aksoy'un bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak Bakanlıkça görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

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