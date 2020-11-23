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Aktüel İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 09:42:08 -
İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mart ayında Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgınının seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış olduğunun görüldüğü belirtildi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya başlandığının hatırlatıldığı açıklamada, kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı vurgulandı.

Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari ya da adli işlem gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kısıtlamaya uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere uyulması son derece önemlidir. Bugüne kadar yaptığımız fedakarlıkları düşünerek, temizlik, maske ve mesafe tedbirlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek zorundayız. Unutmayalım ki koranavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz."

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