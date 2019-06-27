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İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı! Trafik magandalarına son bir yılda ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte seyir halindeyken makas ve drift atarak hem vatandaşların canını, hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokan trafik magandalarına” göz açtırmıyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:09
İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı! Trafik magandalarına son bir yılda ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, 26 Haziran 2018- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında trafikte makas terörüne 23 bin 776 adet, drift terörüne ise 2 bin 188 adet cezai işlem uyguladı. Trafikte usulsüz çakar lamba kullananlar da trafik ekipleri denetimlerinden kurtulamadı. 4 bin 375 adet usulsüz çakar lamba kullanımına cezai işlem uygulandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:09
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Trafik magandaları
  3. cezai işlem
  4. drift atalar
  5. makas atanlar
  6. açıklama
  7. istatistikler
  8. trafik güvenliği

YORUM YAZ

  • Abdülhamit Doğrucu Abdülhamit Doğrucu 44 dk önce
    seçim bitti trafik cezaları yağmur gibi yağar.istanbul trafik vakfı ticari kuruluş gibi çalışmakda ara sokaklardan bile rastgele araba çekmekde .günde 50 araba çekceksiniz diye emir vermişler habire araba çekiyorlar.vatandaşın canını yakıyorlar.sonrada seçimi niye kaybettik diye hayıflanıyorlar halka kendimizi anlatamadık diyorlar.çekici parası ver yeddiemin otopark parası ver trafik cezası ver.vatandaşısoymakdan başka bir işe yaramıyor istanbul trafik vakfı

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