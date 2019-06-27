İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı! Trafik magandalarına son bir yılda ceza yağdı İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte seyir halindeyken makas ve drift atarak hem vatandaşların canını, hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokan trafik magandalarına” göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanlığı, 26 Haziran 2018- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında trafikte makas terörüne 23 bin 776 adet, drift terörüne ise 2 bin 188 adet cezai işlem uyguladı. Trafikte usulsüz çakar lamba kullananlar da trafik ekipleri denetimlerinden kurtulamadı. 4 bin 375 adet usulsüz çakar lamba kullanımına cezai işlem uygulandı.

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