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Aktüel İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 108'e yükseldi
Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 108'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 17:35:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 108'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristin, 2005'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Açıklamada, yılbaşından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 108'e yükseldiği kaydedildi.

 

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