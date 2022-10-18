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Aktüel İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 103'e yükseldi
Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 103'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 19:51:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 103'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2005'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi.

 

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