İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Süleyman Soylu da sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da "Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.