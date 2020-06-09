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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Silvan kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:56:30 -
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Silvan kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Silvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Silvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da bugünkü operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 6'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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