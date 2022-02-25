İçişleri Bakanlığı CHP'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E.'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Selçuk T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişletilirken, Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi.

Görevden uzaklaştırıldı

Mülkiye müfettişlerince Başkan Şahin hakkında 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' uyarınca ön inceleme, 'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu' kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 'Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında alındığı öğrenildi.