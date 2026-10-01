İçişleri Bakanlığı bilgi güvenliğinde uluslararası sertifika aldı

İçişleri Bakanlığı, dijital kamu hizmetlerinde bilgi güvenliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarında yeni bir aşamaya geçti.

Uluslararası alanda tescilledi

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM), dijitalleşen kamu hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için attığı adımları uluslararası alanda tescilledi. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş bağımsız belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan kapsamlı denetimler sonucunda İçişleri Bakanlığına; idari ve hukuki faaliyetlerden bilgi teknolojileri altyapısına kadar tüm merkez teşkilat birimlerini kapsayan ’ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ verildi. İlk belgelendirme tarihi 3 Haziran olan sertifikanın, ilk etapta 2 Haziran 2027’ye kadar geçerliliğini koruyacağı bildirildi. Birçok kamu kurumu söz konusu belgeyi sadece BT altyapıları veya sınırlı birimler için alırken, İçişleri Bakanlığı bu süreci çok daha geniş ve kapsamlı bir çerçevede tamamladı. Bakanlık, bilgi güvenliği yönetimini yalnızca bilgi teknolojileri altyapısıyla sınırlı tutmayarak Merkez Teşkilatının tamamını kapsayan bütüncül bir yapıda ele aldı. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatının, ‘ISO/IEC 27001:2022’ standardının tüm gerekliliklerini karşıladığı tespit edildi ve Bakanlık merkez teşkilat birimleriyle bu sertifikaya sahip olan öncü bakanlık olma özelliğini kazandı.

Koruma altına alındı

Sertifikayla birlikte merkez teşkilatında yürütülen idari, mali, hukuki, stratejik, güvenlik ve acil çağrı merkezi sağlık/ihbar faaliyetlerinin standartları güvence altına alındı. Kapsama ayrıca yazılım ve donanım sistemleri, veri merkezleri, iş sürekliliği ve felaket kurtarma merkezleri ile elektronik iletişim süreçleri de dahil edildi. Özellikle karar alma mekanizmalarında kullanılan kurumsal veriler, İçişleri Bakanlığı hizmet birimlerine ait kişisel veriler ile milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki veriler uluslararası standartlar çerçevesinde koruma altına alınmış oldu.

‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’

Bilgi güvenliğini yalnızca teknik bir sistem koruması olmaktan çıkarıp kurum geneline yayılan bir yönetim modeli haline getiren İçişleri Bakanlığı, siber tehditlere karşı dayanıklılığını artırmayı sürdürüyor. ‘ISO/IEC 27001:2022’ sertifikasının alınması bir sonuç değil, bilgi güvenliği alanındaki sürekli iyileştirme ve gelişim anlayışının yeni bir aşaması olarak değerlendirilirken, İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de uluslararası standartlar ve ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.