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Aktüel

İçişleri Bakanlığı, berber, kuaför, taksi, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 kurallarının denetimi için valiliklere genelge gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:29:33 -
İçişleri Bakanlığı, berber, kuaför, taksi, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 kurallarının denetimi için valiliklere genelge gönderdi.
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