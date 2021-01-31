İçişleri Bakanlığı başvuru sonuçlar, İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihi

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere boş pozisyonlara avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı merkezi elemanı olmak üzere 1.772 kişi alınacak. Başvurular 29 Ocak itibarıyla sona erdi. Başvuru yapan kişiler şimdi başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihlerini merak ediyor. İşte konuya dair bilgiler…

İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere ilanda yer alan Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 1.772 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihi ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvurusu kabul edilen adayların Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında tercih ettikleri il ve pozisyon unvanlarına göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara göre her pozisyon unvanı için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ilişkin il ve unvan bazlı listeler ile günlü katılım listeleri 05 Mart 2021 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için başvuruları dün başladı. Sınavlar 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında sözlü olarak yapılacak.

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