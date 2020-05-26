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Aktüel

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 20:59:32 -
İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
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