Gündem İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısır’da! Öncelikli konu: İnsani yardımların Gazze’ye daha hızlı ulaşması
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısır’da! Öncelikli konu: İnsani yardımların Gazze’ye daha hızlı ulaşması

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısır’da! Öncelikli konu: İnsani yardımların Gazze’ye daha hızlı ulaşması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır’da Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile bir araya geldi. Yerlikaya, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, önceliğin insani yardımların daha hızlı Gazze’ye ulaştırılması olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi ziyaret kapsamında Mısır’a geldi. Bakan Yerlikaya, Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile bir araya geldi. Yerlikaya, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakan ve heyetlerimizle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başta insani yardımların daha hızlı Gazze’ye ulaştırılması olmak üzere, birimlerimiz arasında, organize suçlar, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ile mücadele konularını ele aldık" dedi. 

Afetlerin önlenmesi, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri alanlarında da iş birliği konularını ele aldıklarını anlata Yerlikaya, Mahmud Tevfik'e nazik ev sahipliği için teşekkür etti.

