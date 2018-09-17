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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan polislere müjde!

İçişleri Bakanı Soylu, "Özellikle çalışma  saatlerindeki mesai mefhumu konusunda, arkadaşlarımızın (polislerin)  rahatlatılması hususiyetine başından itibaren ortaya koyan bir anlayışı hep  beraber gerçekleştiriyoruz. Şimdi 12-24'e düştük. Doğru mu? Esas hedefimiz  8-24'tür" dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan polislere müjde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen "Polis Merkezi Amirleri Eğitici  Yerleştirme Kursu" programına katıldı.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katılmak üzere gün  içerisinde Hakkari'nin Çukurca ilçesine gittiğini hatırlatan Soylu, "Manzarayı  size şöyle ifade edebilirim, huzur içerisinde bir Çukurca... Kendisinden emin,  eğiticilerimize, öğretmenlerimize, devletimize güvenen, orada bulunan  çalışanlarımızın Çukurcalı vatandaşlarımıza hizmet ettikleri bir Çukurca." diye  konuştu.

İlçede çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Soylu, gece gündüz  demeden orada gayret gösteren herkese teşekkür etti.

Sınırsız suçla mücadele ettikleri bir dönemi yaşadıklarını belirten  Soylu, suç kavramının hem coğrafi açıdan hem de niteliği ve miktarı bakımından  sınır tanımadığını söyledi.

Her gün yeni yeni suç türleriyle karşılaştıklarını ifade eden  Soylu, "Adam evde oturuyor, bilgisayar başında kimseye temas etmeden, evinden  çıkmadan suç işleyebiliyor. Kredi kartı hırsızlığı yapıyor, dolandırıcılık  yapıyor, terör propagandası yapıyor. Teknoloji her şeyi beslediği gibi suçu  da besliyor ve yine iletişimin gelişmesi, insanların ahlakını da bir yönüyle  olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların televizyonda veya bilgisayar üzerinden her türlü suçu  gördüğünü ve öğrendiğini vurgulayan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Seri katil dizileri yayınlanıyor televizyonlarda. Banka soygunları,  kasa hırsızlığı vesair suçlar üzerinde eğlenceli filmler çekiyorlar. Bunlar elbette ki bir kesimi, özellikle suça yatkın insanları etkiliyor. Teknoloji,  bilgiye erişimi kolaylaştırıyor ama maalesef kötülüğün bilgisine erişimi  de kolaylaştırdığına şahit oluyoruz. İşte bütün bunlar, özellikle şehir  güvenliği noktasında sorumluluklarımızı artırıyor. Bizleri, kapasitemizi ve  gayretimizi arttırmaya zorluyor."

Polislerin çalışma saatine değinen Soylu, "Özellikle çalışma  saatlerindeki mesai mefhumu konusunda, arkadaşlarımızın (polislerin)  rahatlatılması hususiyetine başından itibaren ortaya koyan bir anlayışı hep  beraber gerçekleştiriyoruz. Şimdi 12-24'e düştük. Doğru mü Esas hedefimiz  8-24'tür. İlk önce hedeflediğimiz bir takım noktalarda daha sonra Allah nasip  ederse tümünde." dedi.

"ATILAN HER OLUMLU ADIM RAKAMLARA YANSIMAKTADIR"

Soylu, İ çişleri Bakanlığı olarak, son yıllarda, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın hem talimatlarıyla hem de katkılarıyla ciddi adımlar  attıklarını vurguladı.

15 Temmuz hadisesi sonrasında yaşanan temizlik dolayısıyla elbette ki  kolluk birimlerinde de önemli bir personel açığı doğduğunu, bugün o açığı  kapatmak için gayretlerinin devam ettiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Yine insanlı ve insansız hava araçları alımlarımızla, terörle  mücadelede operasyon gücümüzü de arttırmak suretiyle güvenlik noktasında  hem şehirde hem kırsalda ciddi bir atılım içinde bulunduğumuzu  söyleyebilirim. Yapılanlar elbette ki rakamlara da yansımaktadır. Sadece  konumuzla ilgili olarak bir kıyaslama yapmak gerekirse, 2017-2018 yıllarının ilk  8 ayları kıyaslandığında görüyoruz ki yankesicilik olaylarında yüzde 27, oto  hırsızlığı olaylarında yüzde 35,4, kapkaç olaylarında yüzde 20,2, evden  hırsızlık olaylarında yüzde 28,1 azalma olmuştur.

Mala karşı yoğun olarak işlenen suçların geneline baktığımızda  ise geçen yılın ilk 8 ayına göre bu yıl yüzde ortalama 26,4 azalma  görüyoruz. Ayrıca mala karşı işlenen tüm olayların aydınlatılma oranları da  geçen yıl ilk 8 ayda yüzde 28,9'dan bu yılın 8 ayında yüzde 33,6'ya  çıkmıştır. Bu rakamlardan benim gördüğüm şudur. Atılan her olumlu adım,  rakamlara da muhakkak yansımaktadır. Demek ki dikkatimizi arttırırsak, işe dört  elle sarılırsak, şehirlerimizi ve ülkemizi daha güvenli hale getirebiliriz. Bu  rakamlara bakıp da yapılanları yeterli görmek sağlıklı bir yaklaşım  değildir."

Bu rakamlarda azalma olsa bile halen büyük rakamlar olduğunu dile  getiren Soylu, nihai hedeflerinin insanların kapısını kilitlemeden yatabileceği  şehirler olmalıdır. Polisin etkinliği öyle bir seviyede olmalı ki, polisin  algısı öyle bir seviyede olmalı ki, suça eğilimli insanlar, yakalanmayı  mukadder görmeli. Türkiye'de güvenlik birimlerimizin uğraştığı suç  türleri, maalesef geniş bir yelpazeye sahiptir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçakçılıktan teröre,  uyuşturucudan insan ticaretine kadar birçok konuda önleyici tedbirler almak  durumda olduklarını, bu suçlarda uğraştıkları organizasyonların çoğunun,  küresel organizasyonlar olduğunu anlattı.

"KARAKOLLARIN DÜZENSİZ GÖÇMENLERLE UĞRAŞMASINI KABUL ETMİYORUM"

Dikkati, kapasiteyi, bireysel olarak da eğitim ve kültürlerini sürekli  artırmak durumunda olduklarına dikkati çeken Soylu, polis merkezi amirlerinin, bu  mesleğin en kritik noktalarından biri olduğunu söyledi.

Polis merkezi amirlerinin doğrudan vatandaşla temas ettiğine değinen  Soylu, "Hem vatandaşla ilgilenme açısından hem de hukuk bilgisi açısından  kendimizi sürekli yenilememiz lazımdır. İnsana saygı, bizim kültürümüzün  temellerinden biridir. Dolayısıyla merkez amirliklerindeki tavır ve  davranışlarımız, hukukun ve mesleğin icaplarıyla beraber insana saygı  çerçevesinde yürümelidir." değerlendirmesini yaptı.

Birçok meseleyi karakolların sırtından almaya çalıştıklarına dikkati  çeken Soylu, "Düzensiz göçmen sayımız çok. Karakolların düzensiz göçmenlerle  uğraşmasını kabul etmiyorum, doğru da bulmuyorum. Kurduğumuz Göç İdaresi Genel  Müdürlüğü var. Alınır doğru oraya götürülür, gerekli raporlar tutulur, gereği  yerine getirilir." dedi.

Karakol amirlerine seslenen Soylu, karakolun kapısından girenleri  döndürmemeleri, "Şuraya müracaat et" dememeleri gerektiğini dile getirdi.

"HER NE YAPIYORSANIZ HUKUKUN İÇİNDE KALMANIZDIR"

Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Sizlerden beklentimiz, mesleğinizi yeniden öğrenmeniz değildir.  İsteğimiz, arzumuz, günceli takip etmeniz, yeni gelişmelerden ve meslekteki  yeni yaklaşımlardan haberdar olmanız, mesleki farkındalığınızı her zaman üst  seviyede tutmanızdır. Belki de en önemlisi, her ne yapıyorsanız hukukun içinde  kalmanızdır. Hem yapılan iş ve işlemlerde hem de insanlarla diyaloglarımızda  hukuku, insan haklarını, insana saygıyı öne almamız lazım. Bu hem mesleki  açıdan sizleri korur hem de vatandaşımızın memnuniyetini, size olan güvenini  en üst seviyeye çıkarır.

Mesleğinizin belki de en önemli rehberlerinden biri, empati  alışkanlığını geliştirmektir. Sizler hakim veya savcı değilsiniz. Sizler,  adaletin sağlıklı şekilde tecelli etmesi için gerekli ortamı hazırlayan,  suçluyu yakalayıp adalete teslim eden, mazlumu korumakla, mazlumun şikayetini  sağlıklı şekilde yapabilmesini sağlamakla yükümlü insanlarsınız. Bu  teşkilat, bu sorumluluğu 173 yıldır hakkıyla taşımıştır, bundan sonra da  inanıyorum ki yüzyıllar boyunca hakkıyla taşıyacaktır."

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel  Müdürü Celal Uzunkaya ve diğer ilgililer katıldı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:58
  1. Hakkari
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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