İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İzmir'deki depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir taraftan çadır kentler yapıldı, ardından iaşe, yemek, tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bunlar hep birlikte yapıldı. Şundan da çok memnunum; İzmir'de çok ciddi bir uyum var,