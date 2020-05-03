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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu’dan sosyal mesafe uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 22:44:37 -
İçişleri Bakanı Soylu’dan sosyal mesafe uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım” dedi.


Bakan Soylu, sosyal medya hesabından sokağa kısıtlamasının ermesinin ardından vatandaşlara uyarılarda bulundu. Soylu, “Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

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