  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?

Abdullah ibn-i Ömer'in himmeti

Peygamber efendimize manen yakın olanlar kimlerdir?

Peygamber efendimizin şahsının özellikleri ve güzel huyları
için kalan
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki güvenlik kulelerinde incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:48:42 -
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki güvenlik kulelerinde incelemelerde bulundu

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki güvenlik kulelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığının açılışı amacıyla düzenlenen törenin ardından helikopterle Cudi Dağı eteklerinde yapımı tamamlanan ve süren güvenlik kulelerini inceledi.

Soylu, inşası süren Hacıaraş Kulesi'nin bulunduğu alanda da inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Soylu, tümen komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk'ten bilgi aldı.

Bakan Soylu, tümen komutanlığı içerisindeki Şehitler Anıtı'nı da ziyaret etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı