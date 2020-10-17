  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-17 02:23:25 -
İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Yüksekova ilçesine geçen Soylu ve beraberindekiler, İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ziyarette bulundu.

Üste görevli askerlerle selamlaşan Soylu, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar
Gündem

Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

Almanya, Türkiye'den tatile gelen turistlerin karantinada kalma şartını kaldırdı.
FETÖ'cü Emre Uslu kaç, S-400'ler geliyor!
Gündem

FETÖ'cü Emre Uslu kaç, S-400'ler geliyor!

Sinop'ta S-400 hava savunma sistemlerinin ilk test atışının gerçekleşmesi üzerine akıllara FETÖ'cü Emre Uslu'nun S-400'lerle ilgili paylaşım..
Skandal gerçek ortaya çıktı: Ermenistan'ın safına geçiyorlar
Dünya

Skandal gerçek ortaya çıktı: Ermenistan'ın safına geçiyorlar

Bölgeden gelen son bilgiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain planlarını ortaya koyuyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra, TİKKO ve..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay