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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu: "Haziran'ın sonunda afet için çok önemli olan 112'yi Türkiye'de tek bir acil arama hattı haline getiriyoruz."
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: "Haziran'ın sonunda afet için çok önemli olan 112'yi Türkiye'de tek bir acil arama hattı haline getiriyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:45:48 -
İçişleri Bakanı Soylu: "Haziran'ın sonunda afet için çok önemli olan 112'yi Türkiye'de tek bir acil arama hattı haline getiriyoruz."
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