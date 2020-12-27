İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ depreminde 10.15 itibarıyla herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yok"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depreminde şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin ardından Diyarbakır'daki ekiplerin tedbir amaçlı bölgeye sevk edildiğini açıkladı.



