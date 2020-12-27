  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ depreminde 10.15 itibarıyla herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yok"
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ depreminde 10.15 itibarıyla herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yok"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:28:24 -
İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ depreminde 10.15 itibarıyla herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yok"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depreminde şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin ardından Diyarbakır'daki ekiplerin tedbir amaçlı bölgeye sevk edildiğini açıkladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusu kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılbaşının yakl..
Canlı yayında Ali Babacan'a çağrı: Bu konuda çıkıp konuşacak mısın?
Gündem

Canlı yayında Ali Babacan'a çağrı: Bu konuda çıkıp konuşacak mısın?

Türkiye’nin önemli hukukçularından ve FETÖ ile mücadele konusunda Türk medyasında ilk kez birçok kesin bilgiyi yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi..
Biden'dan Trump'a uyarı: Yıkıcı sonuçları olur, imzala
Dünya

Biden'dan Trump'a uyarı: Yıkıcı sonuçları olur, imzala

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'a Kongre'nin onayladığı yeni tip koronavirüs salgınına yönelik ekonomik destek paket..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay