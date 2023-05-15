İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Kaldı 82
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Kaldı 82, Şırnak'ta, Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda; 1 terörist etkisiz. Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak!"
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