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Gündem İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Kaldı 82
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Kaldı 82

Yeniakit Publisher
2023-05-15 17:52:00 - 2023-05-15 17:53:31
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Kaldı 82

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kaldı 82, Şırnak'ta, Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda; 1 terörist etkisiz. Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak!"

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