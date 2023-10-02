İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terör örgütünün son çırpınışları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kahraman polislerim tedavi gördüğü hastanede basın açıklaması gerçekleştirdi. Yerlikaya, saldırının terör örgütünün son çırpınışları olduğunu söyledi.
Ankara'da yaşanan bombalı saldırıda yaralanan polisler Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hastane çıkışında basın açıklaması gerçekleştirdi.
Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
Hain girişimi akamate uğratan bütün arkadaşları tebrik ediyoruz.
Kahramanlarımızla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz.
Yaralı polisleri Cumhurbaşkanımız ile görüştürdük.
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Teröristlere dünyaya dar ediyoruz. Son terörist kalıncaya kadar, mücadele azimle sürecek.