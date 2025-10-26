İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Milli Türk Talebe Birliğinin Şahlanış Kampı’nda konuştu

Milli Türk Talebe Birliğini “bayrağı yere düşürmeyin” diyenlerin emaneti olarak tanımlayan İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, “İşte o bayrak, bugün sizlerin ellerinde yükseliyor. Bugün, o emanetin sahipleriyle, Milli Türk Talebe Birliğinin Şahlanış Kampında sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum. Gözlerinizdeki ışığı görüyorum. O ışık, bu toprakların en büyük gücüdür; istikbalimizin, istiklalimizin, iddiamızın ışığıdır.” dedi.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÜÇLÜ LİDERLİĞİNDE MAZLUMUN YANINDA MAĞDURUN ELİNDEN TUTAN BİR SİVİL TOPLAM İNŞA ETTİK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, sivil toplum alanında büyük bir atılım yaşandığını ifade eden Yerlikaya, mazlumun yanında olan, mağdurun elinden tutan; kültüre, sanata, bilime, fikre omuz veren bir sivil toplum ekosistemi inşa ettiklerini söyledi.

“TÜRKİYE GENÇLİĞİYLE DİMDİK AYAKTA”

Ali Yerlikaya, gençliğe vurgu yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: “Gençlik; enerjidir, cesarettir, iyiliği büyütme iradesidir; Milletimizin hürriyetine ve tarihinin mirasına sahip çıkma sorumluluğudur. Gençlik; bir milletin en büyük umudu, en büyük sermayesi, en büyük kuvvetidir. Bugün dünya ülkeleri genç nüfusun azalmasını konuşuyor. Avrupa yaşlanıyor, Amerika tedirgin. Ama elhamdülillah, Türkiye gençliğiyle dimdik ayakta. Bu gençlik, sadece nüfus oranıyla değil; imanıyla, irfanıyla, heyecanıyla, dirayetiyle milletimizin kaderini değiştirecek kudrettedir. Merhum Sezai Karakoç’un dediği gibi: Diriliş, bir gençlik hamlesidir; imanla dirilen bir gençlik, yeryüzünü değiştirir. Biz, tarihi gençlerin omuzlarında yükselen bir milletiz. Gençti Muhammedü’l Emin olduğunda, kutlu Nebi. Malazgirt’te yiğit bir delikanlının cesaretiyle açıldı kapılar. İstanbul’u fethettiğinde Fatih henüz 21’indeydi. Dilimiz, kültürümüz, medeniyet tasavvurumuz genç beyinlerle nefes aldı. Bu topraklarda her şahlanış, gençliğin gönlündeki imanla, alnındaki terle başlamıştır.”

“GENÇLİĞİN ENERJİSİNİ TANK PALETLERİNİN ALTINDA EZMEK İSTEDİLER”

Türkiye’nin şahlanışa geçtiği ve kendi göğüne kanat açtığı her zaman birilerinin de o kanatları kırmak istediğini söyleyen İçişleri Bakanı, “Vesayet odakları, karanlık odalar, darbe heveslileri, milletimizin iradesine pranga vurmaya kalktılar. Bu bedeli en ağır ödeyenler de hep gençlerimiz oldu. Provokasyonlarla, kardeşi kardeşe kırdıran tertiplerle, bir sağdan astık, bir soldan diyerek gençliğin canına, direncine, umuduna kast ettiler. Gençliğin enerjisini tank paletlerinin altında ezmek istediler. MTTB’nin kapısına o dönem mühür vurdular. 12 Eylül’ün soğuk rüzgârı, bu memleketin en sıcak ocağı olan talebe mekteplerinin üzerine esti. Milli ve Türk kelimelerine dahi tahammül edemeyen bir zihniyet; ismine, ruhuna, yoluna set çekmeye kalktı. Ama kar da geçer, kış da biter, gece de sabaha varır. Ve hamdolsun, bitti.” dedi.

“O TARİHÎ İSMİNİZE, RUHUNUZA, KİMLİĞİNİZE YENİDEN KAVUŞUYORSUNUZ”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şöyle devam etti: “Bu birlikte yetişmiş, bu kürsülerin, bu sıraların havasını solumuş, Kasımpaşa’dan yürüyerek büyük ve güçlü Türkiye idealine bayraktarlık eden yiğit bir talebe çıktı. Yeter dedi, zincirleri kırdı. Sadece vesayetin zincirlerini mi? Hayır. Ayasofya’nın zincirlerini de kırdı. Kimdi o? O, eskimez MTTB’liydi. O, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dı. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Ayasofya açılacak, Ayasofya açılacak; hem de nasıl açılacak’ haykırışını hayata geçiren liderdir o. İşte budur MTTB ruhu. İşte budur MTTB şahlanışı. İşte budur genç talebeden, dünya liderliğine uzanan bir diriliş hikâyesi. Darbe dönemlerinden kalma tortular, yasakçı alışkanlıklar, isimlere bile ipotek koyan prangaların izleri hamdolsun ebediyen silinmiştir. 1980 darbesiyle birlikte getirilen engeller yüzünden 2008’de yeniden teşekkül eden Milli Türk Talebe Birliği, resmî kayıtlarda Talebe Birliği Federasyonu adıyla geçti. Bugün sizlere bir müjde vermek istiyorum; adınız, öz adınızdır. Milli Türk Talebe Birliği. O tarihî isminize, ruhunuza, kimliğinize yeniden kavuşuyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun.”

“CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALDIĞIMIZ İLHAMLA, BAKANLIĞIMIZIN TÜM İMKÂN VE KABİLİYETLERİYLE AYNI ÇİZGİDE DURDUK”

Bu sıralardan geçen bir talebenin şimdi dünya siyasetine yön verdiğini ve mazlumun dili, mağdurun sığınağı, adalet arayanların sesi olduğunu hatırlatan İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, “Gazze’de yaşanan insanlık dramında, İsrail zulmüne karşı en gür sesi yükselten lider, O’dur. Daha çocukluğunu yaşayamayan Hind Receb gibi binlerce yavrumuz için masaya yumruğunu vuran O’dur. Dünya beşten büyüktür diyerek insanlığın vicdanına seslenen O’dur. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ilhamla, Bakanlığımızın tüm imkân ve kabiliyetleriyle aynı çizgide durduk, duruyoruz. AFAD Başkanlığımız vasıtasıyla ilk andan itibaren Gazze için seferber olduk. Gıda, ilaç, sağlık malzemesi, barınma ve hijyen ürünleri; denizden, havadan, karadan, hangi imkân varsa, hepsini zorladık. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte insanî yardım zincirini kurduk, kurmaya da devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

24-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan kampın açılış programına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Tahsin Başarı, bürokratlar ve Milli Türk Talebe Birliği üyeleri katıldı.