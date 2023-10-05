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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Narkotik operasyonda 104 şüpheli yakalandı
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Narkotik operasyonda 104 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 08:43:00 - 2023-10-05 09:00:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi.

İstanbul’daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak ilçeleri 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda; 3,5 kg bonzai Çeşitli miktarlarda, metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi. 104 şahsın tamamı yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

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