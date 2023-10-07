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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 6 terörist daha paket oldu
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 6 terörist daha paket oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-07 17:10:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 6 terörist daha paket oldu

Kahramanlar Operasyonları kapsamında eylem hazırlığındaki 6 terörist daha güvenlik güçlerinde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında Van'da eylem hazırlığındaki 6 teröristin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6-8 Ekim Aynularab (Kobani) olayları bahanesiyle eylem yapacağı tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine operasyon düzenlendiğini belirtti.

Paylaşımında operasyon görüntülerine de yer veren ve operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerini tebrik eden Yerlikaya şunları kaydetti:

"Kahramanlar Operasyonları kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi yakalandı. Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Biz kararlıyız. Terörle mücadelemiz amansızca devam edecek."
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