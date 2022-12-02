  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İçişleri Bakan Yardımcısı kritik verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki toplam yabancı sayısı
Gündem

İçişleri Bakan Yardımcısı kritik verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki toplam yabancı sayısı

Türkiye'deki yabancı sayısı kaç oldu? Merak edilen soruya İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 03:36:00 -
İçişleri Bakan Yardımcısı kritik verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki toplam yabancı sayısı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'deki toplam yabancı sayısının 5 milyon 239 bin 426 olduğunu bildirdi

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçici koruma altında 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli olduğunu belirtti.

Türkiye'de, 318 bin 717'si uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 3 milyon 896 bin 431 sığınmacı bulunduğunu kaydeden Çataklı, ikametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişinin yaşadığını ifade etti.

Çataklı, "Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Son bir haftada...
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Son bir haftada...

Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Son bir haftada...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 108'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 108'e yükseldi

Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 108'e yükseldi

İçişleri Bakanlığından Kilis açıklaması: 8 personel yaralandı
İçişleri Bakanlığından Kilis açıklaması: 8 personel yaralandı

Gündem

İçişleri Bakanlığından Kilis açıklaması: 8 personel yaralandı

İçişleri Bakanı Soylu Düzce'ye gitti
İçişleri Bakanı Soylu Düzce'ye gitti

Gündem

İçişleri Bakanı Soylu Düzce'ye gitti

Süleyman Soylu: 74 belediyede 88 terör soruşturması başlatıldı" target="_blank">
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 74 belediyede 88 terör soruşturması başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 74 belediyede 88 terör soruşturması başlatıldı

Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 74 belediyede 88 terör soruşturması başlatıldı

Süleyman Soylu: Anıtkabir'i patlatacaklardı
Süleyman Soylu: Anıtkabir'i patlatacaklardı

Gündem

Süleyman Soylu: Anıtkabir'i patlatacaklardı

İçişleri Bakanlığı Stajyer Kontrolör istihdam edecek
İçişleri Bakanlığı Stajyer Kontrolör istihdam edecek

Ekonomi

İçişleri Bakanlığı Stajyer Kontrolör istihdam edecek

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 116'ya yükseldi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 116'ya yükseldi

Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 116'ya yükseldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23