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Aktüel İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İzmirlilere "müsterih olun" mesajı:
Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İzmirlilere "müsterih olun" mesajı:

"Sizler müsterih olunuz İzmirli hemşehrimiz. Afet hasarı ya da riski nedeniyle terk ettiğiniz binalarınızı 7/24 polislerimiz bekliyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:58:19 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İzmirlilere "müsterih olun" mesajı:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir'de afet hasarı ya da riski nedeniyle boşaltılan binaların polis ekipleri tarafından korunduğunu bildirdi.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizler müsterih olunuz İzmirli hemşehrimiz. Afet hasarı ya da riski nedeniyle terk ettiğiniz binalarınızı 7/24 polislerimiz bekliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Ersoy, polis ekiplerinin riskli ve hasarlı binalar önünde nöbet tuttuğuna ilişkin fotoğraflar da paylaştı.



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