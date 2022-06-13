İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan CHP’lilere zor soru!

YENİ AKİT ANKARA

İstanbul Kadıköy’de HDP’nin düzenlediği ve PKK sloganları atılan mitingde HDP’li milletvekillerinin polise saldırması kamuoyunda büyük infiale neden olmuştu. Olaylı yürüyüşe müdahale eden polise saldıran PKK sempatizanları gözaltına alınırken, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda CHP’lileri dut yemiş bülbüle çeviren soruyu sordu.

SORUYU DUYAN CHP’LİLER SIRRA KADEM BASTI!

Mehmet Ersoy, “HDP’li vekiller polisimize saldırdı. Hesabı elbette sorulacak. Birçok kesim de kınadı. Ancak her vesileyle polisin yanında olduğunu açıklayan @CHPMuratBakan’dan hiç ses çıkamadı. Polise şiddet PKK’nın emir erlerinden gelince bazıları neden kör, sağır ve dilsiz olmak zorundalar acaba?” ifadeleriyle sorduğu soruya büyük beğeni gelirken, CHP cenahından ise herhangi bir etkileşimde bulunulmaması dikkat çekti.