İçine FETö kaçmış gibi sağa sola küfrediyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan FETÖ’cü darbecilerin koruması altında ayrılarak 15 Temmuz darbe girişimini televizyondan izleyen CHP Lideri, sonraki günlerde darbe girişimine “tiyatro” diyerek FETÖ propagandasına ortak olmuştu.

Bütçede kin kustu

Kılıçdaroğlu, son olarak TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında da zehirli diliyle sarfettiği şu sözlerle tıpkı FETÖ elebaşı gibi beddua ederek “Bunun içine FETÖ kaçmış” dedirtti. CHP Lideri, “Bu Meclis’e Gazi Meclis diyorlar. Gazi Meclis ayrıdır. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları” ifadeleriyle 15 Temmuz darbe girişimine direnen Meclis’e de hakaret etti. Meclis kürsüsünden, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve polisine uyuşturucu iftirasını tekrar eden Kılıçdaoğlu, şunları ifade etti: “Parayı getir nasıl olursa olsun diye 7 kez yasa değiştirdiler. Yasalar çıktı uyuşturucu baronları Türkiye’ye geldi. Türkiye’yi kirli paraların çamaşırhanesi haline getirdiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin.”

Düşman gibi bakıyor

CHP Liderinin çirkin üslubunu Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları dile getirdi: “Telkinlerle kurulan 6’lı masanın güvenini kazanamamış bir genel başkanın itibarı ortada. Kendi örgütünde milletvekillerini ne hale soktuğu ortada. Nasıl seçildiği ortada. Tıpış tıpış muamelesi ortada, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun milletvekili olma konusundaki ifadeleri açık ve seçik bir şekilde ortada. CHP Genel Başkanının ifadeleri de kendisi gibi lekeli ve kirlidir. Kürt düşmanı, millet düşmanı Amerikan terör örgütü için ‘YPG bizi niye vursun ki’ diyebilecek tıynetteki bir adamın ‘Gazi Meclisi’ ‘ayak’ mesabesinde görmesi kendisi için çok doğal, çünkü düşmanın baktığı yerden bakıyor. İhanet şebekeleri mevkiinden bakıyor.”

Milli güvenlik sorunu

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Avukat Hasan İlter de, şunları söyledi: “CHP, Gazi Mustafa Kemal’in ölümünden sonra şer güçlerin oyuncağı haline gelmiş bir partidir. Her ne kadar işlerine geldiği zaman ‘Atatürkçülük’ maskesine bürünseler de, yaptıkları Atatürk istismarından başkaca bir şey değildir. Haddizatında CHP’nin iktidar olma amacı da yoktur. CHP’nin asıl amacı, bu milletin, bu memleketin ve bu devletin nasıl olursa olsun, kiminle olursa olsun, ne şekilde olursa olsun bir şekilde önünü tıkamak, ülkemizin gelişimine ve milletimizin refah ve mutluluğuna ket vurmaktır. CHP’nin bugüne kadarki ülke aleyhine yaptıkları göz önüne alındığında, milli güvenlik sorunu haline geldiği açıktır. Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin devlet, millet ve memleket aleyhine yaptıkları eylem ve söylemleri göz önüne alarak, aklıselim CHP seçmeninin kendisine yeni bir yol çizmesi elzem hale gelmiştir.”