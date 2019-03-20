İçinde HDP'liler de var... 12 gözaltı! Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında aralarında HDP yöneticilerinin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, HDP Adana il ve Seyhan ilçe başkanlıklarında da arama yapıldı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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