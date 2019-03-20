0553 313 94 23

İçinde HDP'liler de var... 12 gözaltı!

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 08:57
İçinde HDP'liler de var... 12 gözaltı!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında aralarında HDP yöneticilerinin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.

Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, HDP Adana il ve Seyhan ilçe başkanlıklarında da arama yapıldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 08:57
  1. Adana
  2. Hdp
  3. gözaltı

YORUM YAZ

  • fevzi sarıaltınfevzi sarıaltın36 dk önce
    arabası,evi,işyeri v.s.olandan veya sağlık için kesildiği gibi evlilik sigortası kesilebilir.evlilikte risk taşıyan bir müessesedir.sigorta kapsamına alınması gerekir diye düşünüyorum.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Hasip ile sırrı yı da aldınız mı? Mansur yavaşa yazdıkları twitleri pkk şu olduklarının DELİLİDİR.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakanlık açıkladı: 2 bin 423 şüpheli yakalandı
  1. Bakanlık açıkladı: 2 bin 423 şüpheli..
  2. Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
  3. Hakurk Bölgesine hava harekatı
  4. Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin
  5. Borsa güne yatay başladı
  6. Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine..
  7. Kars’ta “Türkiye Güven Huzur..
  8. EURO 2020 elemelerinde heyecan başlıyor
  9. Aşkale’de “Gençliğin Zaferi Çanakkale”..
  10. AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf..
  11. Türk Eximbank GAİB’de Yeni Ürünlerini..
  12. Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni..
  13. İstanbul anket sonuçları son dakika..
  14. Yurt dışı üretici fiyat endeksi..
  15. FCA'dan Bankacılık grubu UBS'ye şok..
  16. Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı..
  17. Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak..
  18. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk..
  19. Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek..
  20. 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç..
  21. Başkan Uysal Yenikapılılarla buluştu
  22. Hakurk'a hava harekatı
  23. Akbatı Koşusu için geri sayım başladı
  24. Hollanda’daki silahlı saldırıya..
  25. Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında
  26. Altun: "Nevruz bayramı, kaynağı..
  27. Fatma nine "süt anne" arıyor
  28. Başkan Üzülmez meclis üyelerine veda..
  29. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan..
  30. Emniyet amirinin doktora tezi kitap..
AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

Günün Karikatürü

20 Mart 2019
Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır