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"İçinde bulunduğumuz durum kabul edilebilir değil"

- Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin:- "Takımı bu duruma oyuncular olarak biz soktuk ve bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapacağız"

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:02
"İçinde bulunduğumuz durum kabul edilebilir değil"


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Spor Toto Süper Lig'de içinde bulundukları durumun kabul edilebilir olmadığını belirterek, takımı oyuncular olarak kendilerinin bu duruma getirdiğini, düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Harun, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmalarına rağmen Süper Lig'de istedikleri durum olmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz durum kabul edilebilir değil. Oyuncular olarak bundan çok rahatsız oluyoruz. Takımı bu duruma oyuncular olarak biz soktuk ve bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapacağız."

Kurtardığı penaltı atışlarıyla ilgili de konuşan 29 yaşındaki file bekçisi, "Penaltı atışlarında özel sırrım yok. Rakipleri izliyorum ve biraz da hislerimi kullanıyorum." diye konuştu.

Harun Tekin, A Milli Futbol Takımı'na son zamanlarda çağrılmaması konusunda ise "Üzülüyorum. Milli takıma hizmet etmek istiyorum. Karar veren ben değilim ama ben orayı hak ediyorum. Bu bireysel performansla alakalı. Tabii şu anda Fenerbahçe'ye yakışmayacak durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu dile getiren Harun, "Her zaman şampiyonluğa oynamalıyız. Maçlarda bana çok iş düşüyor bana ama bundan şikayetçi değilim. Takıma en fazla katkıyı vermek istiyorum. Her maç çok önemli. İlk yarının son 3 maçını da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kaleci, taraftarlara çok mahcup olduklarını vurgulayarak, "Son maçta da inanılmaz bir destek verdiler. Onlara layık olmaya çalışacağız. Onları mutlu etmek için elimizde geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:02
  1. antrenman
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Harun Tekin
  5. SÜPERLİG

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