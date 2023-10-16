"İçimizdeki hainler iyi baksın" diyen Melih Gökçek'ten ağlatan paylaşım

Aylar önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, kardeş ülke Filistin'de de bize yardım için para toplanmıştı. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, Batı Şeria'daki camilerde depremzedeler için 3 milyon 500 bin şekel (yaklaşık 1 milyon dolar) yardım toplandığını açıklamıştı.

Aynı zamanda Gazze'de de Türkiye için para toplanmış, küçük çocukların para kutusuna bağış yaparken çekilen görüntüleri izleyenleri duygulandırmıştı.

O görüntüleri paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, X hesabından şunları yazdı:

KURBAN OLURUM SİZİ YARADANA…

GAZZE’DE ÇOCUKLARIN DEPREM ZAMANI TÜRKİYE’YE DESTEK İÇİN TOPLADIKLARI YARDIM PARASI…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KATİL İSRAİL BU ÇOCUKLARI KATLEDERKEN TÜRKİYE’DEN ONLARA DESTEK OLAN İÇİMİZDE Kİ HAİNLER BU GÖRÜNTÜLERE İYİ BAKIN.