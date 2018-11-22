"İçimde ukde kalmıştı"





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Osmanlıspor'da yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Osman Özköylü, "Yarım bıraktığımız işi tamamlamaya geldik." dedi.

Osmanlıspor'daki ikinci dönemine İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Spor Toto 1. Lig'in deneyimli teknik adamlarından Osman Özköylü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkent temsilcisinde daha önce de görev yaptığını hatırlatan Özköylü, ekibiyle bildikleri bir camiaya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Özköylü, Osmanlıspor'daki ilk döneminde 2014-2015 sezonunda yaşanan ayrılığa ilişkin, "Ayrıldığımda Osmanlıspor, 14. haftada liderdi. O zamanki genel şartlar itibarıyla böyle bir ayrılık yaşanması gerekiyordu. Benim açımdan istenilen bir durum değildi ama bazı fikir ayrılıklarından dolayı böyle bir ayrılık gerçekleşti. Hakikaten içimde ukde kalmıştı." ifadelerini kullandı.

"Çünkü o takıma çok emek vermiştik." diyen Özköylü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir sezon öncesinde takım Ankaraspor adıyla 4 sene sonra liglere tekrar girdiğinde teknik direktör olarak göreve geldim. Elimde sadece bir lisanslı oyuncumuz vardı. Yeniden bir yapılanma süreciyle beraber yepyeni bir takım kurduk. İlk sezonumuzda play-off oynadık. İkinci sezonumuzda da takım lider olduğu pozisyonda bir ayrılık yaşandı. Tabii ki kendi açımdan tamamlayamadığım, sonunu getiremediğim bir iş olarak görüyorum. Bu yarım kalan işi tamamlamak adına burada olduğumu söyleyebilirim."

Özköylü, çok istekli ve azimli olduğunu vurgulayarak, "Aynı duyguyu ekip arkadaşlarım da yaşıyor. Yarım bıraktığımız işi tamamlamaya geldik. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü o potansiyele sahip bir kulüpteyiz. Herkesin desteğiyle beraber bu yarım kalan işi tamamlamak en büyük isteğimiz." diye konuştu.





- "Oyuncularımız öz güvenini kaybetmişti"





Özköylü, göreve geldiklerinde "öz güvenini kaybetmiş" oyuncu grubuyla karşılaştıklarını aktardı.

Üç günlük antrenmanın ardından İstanbulspor maçına çıktıklarına dikkati çeken Özköylü, "Üç günde bazı şeyleri değiştirmek mümkün değil. Biz geldiğimizde son üç resmi maçını kaybetmiş bir Osmanlıspor vardı. Morallerin bozuk olduğu hedefin dışında kalmış, alt sıralara yakın bir Osmanlıspor vardı. Bunu toparlamak, bir anda psikolojik, fiziksel ve taktiksel gelişme sürecini sağlamak hiç kolay değil. Bunun için zamana ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.





- "Yüzler gülmeye başladı"





Spor Toto 1. Lig'de 16 puanla 10. sırada yer alan Osmanlıspor'un teknik direktörü Özköylü, milli maç arasının takıma iyi geldiğini vurgulayarak, Eskişehirspor ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları hazırlık maçında oyuncularının ortaya koyduğu oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Takımın mental anlamda geldikleri güne göre daha iyi durumda olduğunun altını çizen Özköylü, şöyle konuştu:

"Çok net, belirgin bir geri dönüş var. Oyuncularımız mutlu, yüzleri gülmeye başladı. Oynadıkları oyundan keyif almaya başladılar. Antrenmanlar değişti, bir takım şeyler onlar için daha farklı hale gelmeye başladı. Bu yenilikler oyuncu grubunu motivasyon, konsantrasyon anlamında tekrar işin içine soktu. Çok önemli değişimler olmaya başladı. Hem iyi antrenman yaparak hem de maçlarımızı kazanarak bu süreci hızlandırmaya çalışacağız."





- "Hücumda daha etkili olacağız"





Osman Özköylü, Osmanlıspor'a kazandırmak istediği oyun anlayışını da açıkladı.

1-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından oyundan memnun olmadığını "Bu benim takımım değil. Benim takımım çok daha farklı oynamalı." sözleriyle dile getiren Özköylü, hücumda daha üretken bir Osmanlıspor izlettirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Özköylü, "Her hocanın farklı oyun tarzı, felsefesi vardır. Daha önceki hocamızla beraber savunma anlamında daha ön plana çıkan bir Osmanlıspor vardı. Şimdi hem savunma anlayışını devam ettirecek hem de hücumsal anlamda çok daha fazla etki gösterecek takım olacak. Topa daha fazla sahip bir Osmanlıspor en büyük hedefimiz. Eskişehirspor maçında da yavaş yavaş o etkileri görmeye başladık. Bu anlamda güzel bir gidişatın içindeyiz." ifadelerini kullandı.





- Kalan 5 maça işaret etti





İlk yarının kalan 5 maçında alacakları puanın hedef noktasında belirleyici olacağını söyleyen Özköylü, "Bütün maçlarımızı kazanmak en büyük hedefimiz. Maçları kazanmayı başarabilirsek ikinci yarı için kendimize gerçekçi bir hedef koyabiliriz. Bu takımın en kötü ihtimalle sezon sonunda ilk 6'da yer alıp play-off oynayabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özköylü, Osmanlıspor'un geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kulübün genel yapısı itibarıyla bu hedeflere çok uygun bir kulüp. Süper Lig görmüş, UEFA Avrupa Ligi yaşamış bir takım. Bunlar çok önemli şeyler. Bu takımın içinde o başarılarda pay sahibi oyuncular var. O nedenle hedefimiz, Osmanlıspor'u tekrar Süper Lig'e taşımak. Oyuncularıma güveniyorum. Ama tabii ki bununla alakalı dediğim gibi önümüzdeki 5 maçlık süreç bize çok ciddi bir işaret olacak."





- "Gerçekçi olmak lazım"





"İlk hedef play-off, gerçekçi olmak lazım." diyen Özköylü, "İstanbulspor maçını kaybetseydik alt sıralardaki takımla aramızda 2 puan olacaktı. O maçı kazanmamız bizi biraz daha üst sıralara yaklaştırdı. Üstteki takımlarla aramızda 3-4 puanlık fark var. Bu çok önemli puan farkı değil. 6. sıradaki takım için konuşuyorum. Alacağımız iyi sonuçlar bizi belki ilk yarının sonunda ilk 6'nın içine taşıyabilir." şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig'i de değerlendiren Özköylü, Gençlerbirliği'nin büyük oranda kadrosunu koruduğunu ve şu ana kadarki bölümde performansıyla öne çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Gençlerbirliği kadro yapısıyla bu ligde farkını ortaya koyuyor. Kulüp olarak zaten imkanları doğrultusunda, gerek tesisleri gerekse ekonomik yapısı itibarıyla ligdeki çok farklı takımlardan biri. Kazandıkları maçlarla beraber çok ciddi bir öz güven yakaladılar. Yüksek seviyede oyuncu grubuna sahipler. Şu anda ligi forse etmiş gibi görünüyorlar ama bundan sonraki süreçte ne olur onu da gözlemek lazım. Erken konuşmamak lazım ama şu an itibarıyla bu ligin favori takımı görünüyorlar."





- "Furkan ve Payam'dan faydalanacağız"





İlk maçında kaleyi Zydrunas Karcemarskas'a teslim eden Özköylü, Furkan Özçal ve İranlı futbolcu Payam Sadeghian'dan da ilerleyen süreçte faydalanmayı düşündüğünü dile getirdi.

Furkan Özçal'ın genç yaşta Galatasaray'da forma giydiğine dikkati çeken Özköylü, "Kayserispor ve Karabükspor'da oynadığı dönemde ligin umut vadeden genç oyuncularından biriydi. Herkesin almak için uğraştığı çok değerli bir oyuncuydu. Maalesef yaşadığı şanssız bir sakatlık, iki seneye yakın futbol oynamayışı, tabii onda bir takım şeylerin kaybolmasına, geri gitmesine sebep oldu. Hem fiziksel hem de zihinsel anlamda çok yıprandı. Onu toparlamak adeta yeni bir transfermiş gibi takımın içine sokmak için çalışacağız." diye konuştu.

Payam'ın da çok yetenekli, özel bir oyuncu olduğuna işaret eden Özköylü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle oyuncuları bulmak çok kolay değil. Bu oyuncuların sağlam, iyi, formda halini almak istediğiniz zaman çok büyük paralar vermeniz gerekiyor. Onları kazanıp, tekrar bu takıma monte etmek için elimizden geleni yapacağız. Onlar da çok istekliler, hırslılar. Özellikle oyun sistemimiz, tam onlara uygun. İnşallah, ilerleyen zamanda onlardan çok daha fazla faydalanacağız. Payam'ın yaşadığı sakatlıklar var. Devamlı oynayamayan, antrenman yapamayan bir oyuncu. Fiziksel eksikliklerini gidermesi, kuvvetlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde şu anda faydalanmaya kalkarsak yine sakatlık problemi yaşayabilir. Payam, İran'ın en önemli oyuncularından biri. Payam'ı bırakıyoruz desek çok sayıda talibi çıkar. Öyle özel bir oyuncu. Biz onu mutlaka kazanacağız."