İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü! Deyrezzor kırsalı El Buseyra kasabasında içi 20 kadar YPG/PKK'lı terörist ile dolu kamyon bombalı bir motorsiklet ile havaya uçuruldu.

Fetih Medya'da yer alan habere göre, DAEŞ'li teröristler, Deyrezzor kırsalı El Buseyra kasabasında terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG'nin paravan örgütü DSG’li teröristlere ait kamyon, bombalı bir motorsiklet ile havaya uçurdu. Yerel haber kaynakları, El-Buseyra kasabasında terör örgütü YPG/DSG’ye ait kontrol noktası yakınlarında yolculuk halinde olan içi teröristlerle dolu olan kamyonun bomba yüklü motorsikletler ile hedef alındığı belirtildi. Kaynaklar, kamyonun kullanılamaz hale geldiğini ve içerisinde bulunan 20 teröristin öldüğü bilgisine yer verdi. Terör örgütü DSG/YPG/PKK'nın kasabaya giriş çıkışlara izin vermediği öğrenildi. Kaynak: Fetih Medya

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